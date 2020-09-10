10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Забрать или выкупить? Высокинского попросили разъяснить ситуацию со сносом недостроя у цирка

Член думской комиссии по градостроительству Дмитрий Сергин обратился к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому касательно недостроенной гостиницы "Харбин" возле государственного цирка. Документ с обращением депутат выложил у себя в социальных сетях.

Напомним, что на днях глава города заявлял о планах забрать эту землю и снести объект уже в 2020 г. для последующего благоустройства набережной - сразу после того, как закончится срок аренды. Однако после этого на заседании думской комиссии по городскому хозяйству чиновники администрации рассказали о том, что для сноса потребуется выкуп земли.

"То ли чиновники не знают о планах мэра и у него за спиной с собственником планируют освоение бюджета? То ли мэр не в курсе, чем его подчиненные занимаются? А если в курсе, то "за чей счет банкет, кто оплачивать будет"?" - заявил парламентарий.

В запросе Дмитрий Сергин спросил о дальнейших действиях городских властей: выкуп с последующим сносом или снос, как результат окончания срока аренды? Помимо этого, депутат также поинтересовался о сумме денежных средств, которые планируется заложить в городской бюджет на решение данного вопроса.

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Забрать или выкупить? Высокинского попросили разъяснить ситуацию со сносом недостроя у цирка

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Теги: Харбин, гостиница, недострой, обращение, Высокинский, Сергин



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