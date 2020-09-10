Будет дома сидеть! Апелляция на домашний арест юриста "Стоп-ГОКа" отклонена

10 сентября в Центральном районном суде Челябинска прошло заседание по апелляции на домашний арест Владимира Казанцева, подданной его адвокатами. Решение суда – оставить прежнее решение, то есть домашний арест, без изменений, передает корреспондент Накануне.RU.

Само судебное заседание продолжалось около 40 минут, в суде собрались соратники Владимира Казанцева, чтобы поддержать его. Адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Это дало бы возможность Казанцеву участвовать в предстоящих судебных баталиях по поводу строительства Томинского ГОКа. Именно Владимир Казанцев в последние несколько лет представлял в судах интересы движения "Стоп-ГОК".

Активист был задержан правоохранителями вечером 26 августа, ему вменяют мошенничество и попытку обмана двух своих клиентов.