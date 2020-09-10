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хк &quot;автомобилист&quot; форма (2013) | Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" обменял дравшегося на тренировке защитника Тимашова

Хоккейные клубы "Автомобилист" и "Сибирь" произвели обмен игроками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, в результате защитник Николай Тимашов отправился в Новосибирск. Вместо него состав уральцев пополнил молодой нападающий Никита Бледнов.

Тимашов пришел в "Автомобилист" в 2015 году и выступал за него три года. Затем он покинул клуб, но в прошлом году вернулся в Екатеринбург. В команде поблагодарили защитника за работу и пожелали ему удачи в продолжении карьеры.

Напомним, в 2017 году Тимашов подрался на тренировке "Автомобилиста" с нападающим Тэйлором Беком. В итоге у канадского форварда оказалась сломана орбитальная кость, а сам он вскоре покинул команду.

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ХК "Автомобилист" обменял дравшегося на тренировке защитника Тимашова

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Теги: Автомобилист, Тимашов, Сибирь, обмен



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