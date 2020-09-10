Помпео допустил, что к "отравлению" Навального причастны "высокопоставленные чиновники"

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя отравление Алексея Навального, допустил причастность "высокопоставленных российских чиновников" к этому инциденту.

Он пообещал, что Соединенные Штаты "приложат максимум усилий" для выявления виновных в ситуации, пишет Regnum.

По словам Помпео, он не намерен обсуждать возможные меры администрации до заявления по этому вопросу президента США Дональда Трампа.

Ранее министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и прочих стран, входящих в G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призвали Москву найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Журнал Die Zeit со ссылкой на экспертов сообщил, что политик спасся благодаря реакции пилота, посадившего самолет в Омске, и также действиям врачей, которые вкололи ему атропин. Как отмечается, Навальный был отравлен модифицированной версией яда "Новичок". По данным издания, новая модификация "Новичка" более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные варианты.