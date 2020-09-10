10 Сентября 2020
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Силуанов: Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20% ВВП

Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20% ВВП.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это около 20 трлн руб. По его словам, власти пошли на увеличение госдолга ради реализации мер поддержки россиян и экономики, пострадавших из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Как считает Силуанов, 20% ВВП – это "неопасный уровень".

Тем временем, глава Банка России Эльвира Набиуллина считает любое увеличение госдолга крайне нежелательным. "Наше большое преимущество – что у нас низкий контролируемый государственный долг. К нему нужно относиться очень аккуратно", - отметила она.

Эксперты считают более правильной позицию Минфина, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, госдолг превысил размер ликвидных резервов федерального правительства России, говорится в ежемесячной сводке статистики Министерства финансов и Банка России. Это изменение не критично для бюджетной стабильности, но является следствием экономического кризиса.

Госдолг на 1 апреля составлял 14,5 трлн руб., и тогда финансовые активы правительства на 2,5 трлн превышали задолженность. К 1 июня долг и резерв почти сравнялись, а 1 июля госдолг превысил размер депозитов на 1,55 трлн руб.

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Силуанов: Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20% ВВП

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Теги: госдолг, ВВП



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