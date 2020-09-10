Клинические испытания вакцины AstraZeneca будут приостановлены

Британские ученые и фармацевты, которые разработали вакцину AstraZeneca, сообщили о том, что ее клинические испытания приостановлены как в США, так и в ЮАР, Бразилии и Великобритании.

Причиной стало осложнение, которое появилось у одного из добровольцев. Как сообщили представители Оксфордского университета, приостановка коснется не только тех клинических испытаний, которые сейчас проходят в США, но и аналогичных экспериментов в трех других странах. В них должны были участвовать около 17 тыс. добровольцев, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Власти страны уже заключили несколько договоров (в том числе и с британской фармкомпанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом) на поставку вакцины.