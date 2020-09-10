10 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Сургуте после столкновения катера с баржей заведено дело

В Сургуте, по факту столкновения на реке Черной катера со стоящей баржей, заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, вечером 9 сентября произошло столкновение катера со стоящей баржей. В катере находилось восемь человек, среди которых один ребенок. В результате столкновения четверо погибло.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, устанавливается владелец маломерного судна.

Как сообщалось, катер двигался на высокой скорости и без фонарей. По предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения.

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В Сургуте после столкновения катера с баржей заведено дело

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Теги: Сургут, река, катер, столкновение



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