В Сургуте после столкновения катера с баржей заведено дело

В Сургуте, по факту столкновения на реке Черной катера со стоящей баржей, заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, вечером 9 сентября произошло столкновение катера со стоящей баржей. В катере находилось восемь человек, среди которых один ребенок. В результате столкновения четверо погибло.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, устанавливается владелец маломерного судна.

Как сообщалось, катер двигался на высокой скорости и без фонарей. По предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения.