Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

Артист Михаил Ефремов, который получил срок за смертельное ДТП, считает, что его подставил адвокат Эльман Пашаев, который представлял интересы актера.

Артист сказал, что Пашаев "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора, которого Ефремов "не ожидал". Пашаев, по словам артиста, "обещал одно, а получилось другое", пишет "Московский комсомолец".

Как сообщалось, Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, отказался от Пашаева. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович.

По ее словам, Ефремов заявил, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.