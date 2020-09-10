Банк России ожидает инфляцию по итогам года на уровне 4%

Годовая инфляция в России к концу текущего года достигнет 4%.

В следующем году этот показатель останется вблизи данного уровня, сообщается в прогнозе Банка России. Аналитики связывают это с уменьшением дезинфляционного давления и с усилением проинфляционных факторов.

"Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике, а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля",— следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды", пишет "Коммерсант".

Ранее Центробанк России сообщил, что ожидает самых высоких значений годовой инфляции в феврале — марте 2021 года.

В этом году инфляция будет постепенно ускоряться, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По его данным, к концу года показатель составит 3,7-4,2%. По данным Банка России, ВВП в третьем квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне. При этом год к году значение будет в минусе.