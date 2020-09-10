Пиво российского производства предложили маркировать

Минпромторг выступил с инициативой о маркировке отечественного пива.

Глава ведомства Денис Мантуров попросил кабмин РФ поддержать инициативу, которая, по его мнению, поможет пресечь контрафактную и фальсификационную продукцию и тем самым обезопасить потребителей.

Министр предложил начать с пива и "дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", сообщает ТАСС.

Сегодня нужно обязательно маркировать меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства. До конца года добавятся фототовары, шины и парфюмерия, а с 2021 года - молочная продукция.

В 2019 году Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду.

В обращении говорится, что маркировка необходима из-за того, что на рынке в большом количестве присутствует контрафактная продукция. По словам Поповой, маркировка поможет сократить незаконный оборот продукции, сообщают "Ведомости".