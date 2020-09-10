У задержанного замглавы Минэнерго Тихонова нашли недвижимость во Франции

Проходящий по делу о хищении более 600 млн руб. замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции, сообщил следователь СК.

По его словам, близкое окружение Тихонова оказывает давление на свидетелей - какое именно не уточняется.

Как уверяет Тихонов, речь идет об официально задекларированной квартире во Франции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Тихонов попытался скрыться, "применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения в Москве".

По делу также задержаны советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. По местам их работы и жительства прошли обыски.