10 Сентября 2020
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Политика В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

У задержанного замглавы Минэнерго Тихонова нашли недвижимость во Франции

Проходящий по делу о хищении более 600 млн руб. замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции, сообщил следователь СК.

По его словам, близкое окружение Тихонова оказывает давление на свидетелей - какое именно не уточняется.

Как уверяет Тихонов, речь идет об официально задекларированной квартире во Франции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Тихонов попытался скрыться, "применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения в Москве".

По делу также задержаны советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. По местам их работы и жительства прошли обыски.

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У задержанного замглавы Минэнерго Тихонова нашли недвижимость во Франции

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Теги: Тихонов, Минэнерго



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