10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
солдат с джойстиком, технологии, оружие (2013) | Фото:

Назван срок выхода и стоимость нового Xbox Series X

Новая консоль Xbox Series X  компании Microsoft поступит в продажу 10 ноября по цене от 38 до 45 тыс. руб.

Менее мощная версия Xbox Series S, которую тоже можно будет купить с 10 ноября, будет дешевле - от 23 до 27 тыс. руб.

Предзаказ начнется 22 сентября. Кроме того, новые консоли можно будет взять в лизинг. В таком случае пользователь должен будет ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в размере 25 долларов на протяжении двух лет. Однако в России это предложение будет недоступно, сообщает телеканал "360".

Ранее россияне выразили свое отношение к видеоиграм, а также назвали свои самые любимые игры. Только 19% наши соотечественников играют в видеоигры. При этом около половины опрошенных заявили, что никогда не играли в них (48%), а треть респондентов перестали, но играли раньше (33%). 23% игроков уделяют время видеоиграм каждый день. Еще около половины обычно играют несколько раз в неделю (46%), почти треть (30%) — несколько раз в месяц и реже.

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Назван срок выхода и стоимость нового Xbox Series X

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Теги: Xbox, игры



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