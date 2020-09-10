Die Zeit: Навальный был отравлен новой модификацией "Новичка"

Российский оппозиционер Алексей Навальный выжил благодаря "цепочке счастливых обстоятельств".

Как пишет журнал Die Zeit со ссылкой на экспертов, политик спасся благодаря реакции пилота, посадившего самолет в Омске, и также действиям врачей, которые вкололи ему атропин. Как отмечается, Навальный был отравлен модифицированной версией яда "Новичок".

По данным издания, новая модификация "Новичка" более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные варианты. Следы яда были обнаружены на руках оппозиционера и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил, сообщает РБК.

Ранее министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и прочих стран, входящих в G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призвали Москву найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отметили руководители внешнеполитических ведомств, отправление политика подтверждено.