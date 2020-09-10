Китай испытает спрей для носа от COVID-19

В КНР проведут клинические испытания назального спрея от коронавируса.

Его разработала лаборатория HKU. Данный препарат от коронавируса — первая вакцина в виде спрея, которую государство одобрило для испытаний на людях, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины. Ее будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.