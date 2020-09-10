10 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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Столкновение катера и баржи в Сургуте: четверо погибших

Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи Сургуте.

Еще четыре человека пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - ребенок.

Катер столкнулся со стоящей баржей на реке Черная. По предварительной информации, на катере находились восемь человек. Катер двигался на высокой скорости и без фонарей.

По предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения, сообщает ТАСС.

Среди погибших оказался вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу "Зятек". Он отдыхал на личном катере вместе со своей семьей и друзьями, сообщает телеграм-канал "112".

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Столкновение катера и баржи в Сургуте: четверо погибших

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Теги: Сургут, река, катер, столкновение



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