Столкновение катера и баржи в Сургуте: четверо погибших

Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи Сургуте.

Еще четыре человека пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - ребенок.

Катер столкнулся со стоящей баржей на реке Черная. По предварительной информации, на катере находились восемь человек. Катер двигался на высокой скорости и без фонарей.

По предварительным данным, капитан катера нарушил правила судовождения, сообщает ТАСС.

Среди погибших оказался вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу "Зятек". Он отдыхал на личном катере вместе со своей семьей и друзьями, сообщает телеграм-канал "112".