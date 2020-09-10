10 Сентября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
олег кувшинников, александр гуцан (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Олег Кувшинников рассказал полпреду в Северо-Западном федеральном округе о динамике развития Вологодчины в период после пандемии

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о том, как экономика региона справляется с последствиями пандемии коронавируса и реализации национальных проектов на Вологодчине, передает корреспондент Накануне.RU. Представитель президента побывал с визитом в Вологодской области.

Губернатор сообщил,что с начала пандемии в Вологодской области были приняты беспрецедентные меры по сохранению здоровья жителей, что позволило региону оказаться в «комфортной» зоне по распространению COVID-19. На сегодняшний день Вологодчина занимает 70-е место среди регионов России по количеству заболевших и 76-е по уровню распространения заболеваемости.

«Сегодня ситуация в регионе стабильная, и мы ее полностью контролируем. Мы пока не можем перейти к третьей волне снятия ограничений, но дали максимальные послабления в рамках второй волны. В результате индекс закрытия экономики у нас составляет всего 0,8%. При этом введенные послабления не привели к всплеску заражений, что говорит о высоком уровне ответственности вологжан по соблюдению требований Роспотребнадзора», - сказал Олег Кувшинников.

Губернатор также отметил, что областная система здравоохранения выдержала под напором пандемии и готова к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ: "Есть четкое понимание того, как мы будем действовать дальше. Всеобщего карантина не будет, он будет только там, где будут возникать очаговые вспышки. Все остальные предприятия различных сфер экономики продолжат работать, разумеется, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора".

олег кувшинников, александр гуцан(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Относительно экономической ситуации губернатор сообщил, что доходы бюджета Вологодской области упали на 15% (в среднем по России на 7,9%). Такое падение объясняется высоким уровнем монопрофильности экономики.

«К концу года мы полностью сбалансируем бюджет, не отказавшись от исполнения социальных обязательств. Более того, мы не возьмем ни одного кредита, а, соответственно, не станем наращивать госдолг, как это произошло в 2008 году. Учитывая, что экспортные рынки открываются, ситуация в экономике меняется в положительную сторону, мы уверены в том, что завершим год без дефицита бюджета», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Александр Гуцан отметил, что в сложившихся условиях необходимо взять на особый контроль строительство объектов социальной сферы, запланированное в рамках национальных проектов, и их ввод в эксплуатацию в текущем году. При этом, полпред отметил, что рост НДФЛ в регионе свидетельствует о положительной динамике роста средней заработной платы в регионе.

«Действительно, средний размер зарплаты в регионе растет. Отставание есть по сферам культуры и допобразования, которые из-за пандемии долгое время были закрыты. Но к концу года мы достигнем запланированных показателей, установленным в указах Президента», - заявил Олег Кувшинников.

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Олег Кувшинников рассказал полпреду в Северо-Западном федеральном округе о динамике развития Вологодчины в период после пандемии

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Теги: олег кувшинников, губернатор, вологодская область, полпред



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