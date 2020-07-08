Большинство фейков о голосовании по Конституции распространялось с новых или "спящих" аккаунтов

За три недели июня было выявлено свыше 9 тыс. фейковых сообщений в соцсетях по поводу общероссийского голосования по изменению Конституции, не считая сообщений в СМИ, которые являются иностранными агентами. Об этом заявил на круглом столе в Общественной палате (ОП) РФ председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, сообщается на сайте ОП.



Фейки выявлялись благодаря работе ОП РФ, киберволонтеров, Фонда защиты национальных ценностей и Лиги безопасного интернета. Самые вопиющие были такие: проголосовать могут только вакцинированные, после голосования все города закроют на карантин, каждому проголосовавшему "против" будет предоставлен вид на жительство в США, а всем, кто не проголосует, выпишут штраф.



Одним из самых знаковых ложных сообщений было то, что Конституция уже принята и напечатана и продается в магазинах.

Показательно, что на карте нарушений на сайте иностранного агента - ассоциации "Голос" из 1537 сообщений достоверными были указаны только 28.



Специалист в области информационных технологий и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов сообщил, что для распространения фейков использовались боты и огромное количество аккаунтов, зарегистрированных в последние месяцы.

"[До этого] они либо не имели никакой активности, либо вели очень тихую жизнь, публикуя что-то нейтральное раз в неделю. Все они включились, и началась вакханалия: аккаунт, который только что появился, разместил за две недели в самых разных сообществах 200-300 сообщений. Есть и те, которые разместили по 400 сообщений", - заявил Ашманов.

Часть сообщений были простыми "бомбежками" - что страна развалилась, нищает, власть некомпетентна, все на улицу и т.д., отметил он.

Ранее Ашманов сообщал, что его компания мониторит интернет, охватывая около 20 тыс. СМИ и порталов, 250 млн аккаунтов в соцсетях, 7 млн блогов, а "выемка" сообщений из сети происходит каждые 15 секунд.