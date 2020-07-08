Большинство фейков о голосовании по Конституции распространялось с новых или "спящих" аккаунтов

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Игорь Ашманов (2013) | Фото:

Большинство фейков о голосовании по Конституции распространялось с новых или "спящих" аккаунтов

За три недели июня было выявлено свыше 9 тыс. фейковых сообщений в соцсетях по поводу общероссийского голосования по изменению Конституции, не считая сообщений в СМИ, которые являются иностранными агентами. Об этом заявил на круглом столе в Общественной палате (ОП) РФ председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, сообщается на сайте ОП.

Фейки выявлялись благодаря работе ОП РФ, киберволонтеров, Фонда защиты национальных ценностей и Лиги безопасного интернета. Самые вопиющие были такие: проголосовать могут только вакцинированные, после голосования все города закроют на карантин, каждому проголосовавшему "против" будет предоставлен вид на жительство в США, а всем, кто не проголосует, выпишут штраф.

Одним из самых знаковых ложных сообщений было то, что Конституция уже принята и напечатана и продается в магазинах.
Читайте также:

Показательно, что на карте нарушений на сайте иностранного агента - ассоциации "Голос" из 1537 сообщений достоверными были указаны только 28.

Специалист в области информационных технологий и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов сообщил, что для распространения фейков использовались боты и огромное количество аккаунтов, зарегистрированных в последние месяцы.

"[До этого] они либо не имели никакой активности, либо вели очень тихую жизнь, публикуя что-то нейтральное раз в неделю. Все они включились, и началась вакханалия: аккаунт, который только что появился, разместил за две недели в самых разных сообществах 200-300 сообщений. Есть и те, которые разместили по 400 сообщений", - заявил Ашманов.

Часть сообщений были простыми "бомбежками" - что страна развалилась, нищает, власть некомпетентна, все на улицу и т.д., отметил он.

Ранее Ашманов сообщал, что его компания мониторит интернет, охватывая около 20 тыс. СМИ и порталов, 250 млн аккаунтов в соцсетях, 7 млн блогов, а "выемка" сообщений из сети происходит каждые 15 секунд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Большинство фейков о голосовании по Конституции распространялось с новых или "спящих" аккаунтов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, конституция, поправки в конституцию, фейки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети