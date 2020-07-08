13 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
алкотестер (2012) | Фото: gudok.ru

Мэра Саяногорска ночью задержали пьяным за рулем

Мэр Саяногорска (Хакасия) Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на среду, 8 июля, передает ТАСС. По словам источника, тест показал наличие алкоголя в крови.

Сам Валов на своей странице в Facebook подтвердил, что ночью его действительно остановил наряд ДПС. Медицинское освидетельствование он согласился пройти только в больнице.

По словам чиновника, на результат освидетельствования могли повлиять лекарства, которые он каждый день принимает по рекомендации врачей.

В 2018 году мэр Губкинского Сергей Бурдыгин попался пьяным за рулем. Напомним, автомобиль градоначальника остановили сотрудники ДПС и предложили чиновнику пройти освидетельствование. Проверка показала, что в крови Бурдыгина есть алкоголь. Мэр написал заявление по собственному желанию.

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Мэра Саяногорска ночью задержали пьяным за рулем

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Теги: саяногорск, михаил валов



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