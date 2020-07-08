В излучинском психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в излучинском психоневрологическом диспансере. Как сообщает "СТВ", речь идет более чем о полусотне инфицированных.

Точное число заболевших и то, как вирус попал в медицинское учреждение, пока неизвестно.

Связаться с руководством диспансера не удалось - в приемной сообщили, что директор ПНД занят и не может говорить. В окружном Роспотребнадзоре пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

На сегодняшний день в Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 268 человек (до 11 тыс. 141). Больше всего новых заболевших – в Нижневартовском районе (44), Сургуте (38), Ханты-Мансийске (36). Количество умерших выросло на три (до 78).