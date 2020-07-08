13 Октября 2020
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Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале представили новую коммунальную машину МК-2000, созданную по заданию Минпромторга

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что наращивание доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции – это ключевая задача, над которой руководство Свердловской области работает вместе с уральскими оборонщиками.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики заявление прозвучало 8 июля в ходе заседания коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в режиме видеоконференции.

"Особо отмечу Машиностроительный завод имени Калинина. Предприятие активно осваивает выпуск продукции гражданского назначения, в том числе коммунальных машин, малогабаритных погрузчиков и другой техники. Гражданская продукция завода по основным техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, отличается простотой обслуживания, надежностью, доступными ценами", - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев, Николай Клейн(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Уборочная техника, выпускаемая МЗиК успешно работает как в Екатеринбурге и других городах региона, так и за пределами Свердловской области. Генеральный директор предприятия Николай Клейн представил новую коммунальную машину МК-2000, разработанную по заданию Минпромторга РФ. В летнее время года она применяется для вакуумно-механической уборки улиц, а также в качестве поливомоечной машины. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, особо актуальны дополнительные установки, позволяющие проводить дезинфекцию тротуаров, остановок и других пространств.

Для работы в зимнее время предусмотрена возможность оснащения МК-2000 снежным отвалом, шнекороторным снегометателем и бункером-пескоразбрасывателем. По словам Клейна, в настоящее время машина на 80% состоит их комплектующих отечественного производства.

Уборочная техника, выпускаемая МЗиК(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев рассказал также о потенциале еще одного свердловского предприятия – Уральского оптико-механического завода. За последние пять лет УОМЗом освоен серийный выпуск современной медицинской техники: инкубаторов интенсивной терапии новорожденных, аппаратов ИВЛ и других. Кроме того, совместно с администрацией Нижнего Тагила завод реализует проект по модернизации, автоматизации и обслуживанию системы наружного освещения города.

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На Среднем Урале представили новую коммунальную машину МК-2000, созданную по заданию Минпромторга

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Теги: МК-2000, машина, Минпромторг, Куйвашев



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