Водолазы нашли тело мальчика, пропавшего вчера на озере Балтым

Прибывшие на место ЧП водолазы нашли тело девятилетнего Ульфана, пропавшего вчера на пляже "Огонь" озера Балтым под Екатеринбургом. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

"К сожалению поисковые мероприятия положительным результатом не увенчались. Один из водолазов нашел ребенка в акватории водоема. Точная причина его смерти будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Наши коллеги из регионального СКР по итогам проверки примут обоснованное процессуальное решение. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика", - сообщил Горелых.

Поисковые мероприятия с участием полиции, МЧС, волонтеров прекращены.

Напомним, вчера на пляже в 17.00 из поля зрения родителей пропал девятилетний Ульфан Мордехай. После тщетных попыток самостоятельного поиска ребенка, родители мальчика обратились в полицию. Помимо отдела криминалистики регионального СК, к поискам были подключены сотрудники следственного комитета из Верхней Пышмы, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Прорыв", а также уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Сотрудниками МВД был проведен анализ съемок с камер видеонаблюдения.