13 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко объявил себя лидером украинской оппозиции

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя "лидером украинской оппозиции" перед зданием суда, который с третьей попытки пытается избрать ему меру пресечения в рамках дела о незаконном назначении замглавы СВР Сергея Семочко.
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Олигарх выступил перед своими сторонниками, заявив о политическом преследовании "зеленой властью, мелкой и никчемной", которая будто бы хочет посадить оппозицию в тюрьму.

Он возмутился тем, что ночью Печерский районный суд принял решение о продлении сроков досудебного расследования, поскольку прокуратура просила избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства до конца расследования, которое истекало 10 июля. И Порошенко смеялся над тем, что мера пресечения избирается на два дня.

"Они это сделали для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции Порошенко в проведении предвыборной кампании", - заявил Порошенко, имея в виду местные выборы, намеченные на конец октября.

Интересно, что жена олигарха обратилась к сторонникам так: "Порохобраты и порохосестры", - поскольку сторонников Порошенко на Украине называют порохоботами.

Напомним, перед первым заседанием Порошенко заявил, что на Украине у власти преступники.

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Порошенко объявил себя лидером украинской оппозиции

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Теги: Украина, Петр Порошенко, суд над Порошенко



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