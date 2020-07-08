13 Октября 2020
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Иван Сафронов (2020) | Фото: facebook.com/isafronov

ФСБ прослушивала телефон Сафронова и отслеживала почту

Сотрудники ФСБ прослушивали телефон и читали почту советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, сообщает "Коммерсант".

Как пишет газета, помимо результатов "прослушки", в суде следователи предоставили данные трех проведенных по делу экспертиз, доказывающих вину Сафронова.

При этом защите с ними ознакомиться не разрешили, данные были переданы только судье.

Напомним, Сафронова арестовали на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы. Материалы дела засекретила ФСБ.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. В Роскосмосе он начал работать в мае, занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях.

Адвокаты Сафронова сообщили, что ФСБ подозревает его в передаче информации чешским спецслужбам о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Разведка Чехии, в свою очередь, действовала под руководством США.

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ФСБ прослушивала телефон Сафронова и отслеживала почту

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Теги: иван сафронов, роскосмос, госизмена



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