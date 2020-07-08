ФСБ прослушивала телефон Сафронова и отслеживала почту
Сотрудники ФСБ прослушивали телефон и читали почту советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, сообщает "Коммерсант".
Как пишет газета, помимо результатов "прослушки", в суде следователи предоставили данные трех проведенных по делу экспертиз, доказывающих вину Сафронова.
При этом защите с ними ознакомиться не разрешили, данные были переданы только судье.
Напомним, Сафронова арестовали на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы. Материалы дела засекретила ФСБ.
Сафронов был задержан 7 июля в Москве. В Роскосмосе он начал работать в мае, занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях.
Адвокаты Сафронова сообщили, что ФСБ подозревает его в передаче информации чешским спецслужбам о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Разведка Чехии, в свою очередь, действовала под руководством США.