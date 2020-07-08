В Челябинске после ДТП перевернулась "скорая", которая везла беременную
В Челябинске на пересечении улиц Воровского и Курчатова произошло ДТП с участием машины скорой помощи, передает корреспондент Накануне.RU.
"Скорая" столкнулась с иномаркой. От удара она перевернулась.
По словам очевидцев, иномарка не пропустила машину "скорой помощи", которая ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
В результате ДТП есть пострадавшие.
Известно, что медицинский автомобиль перевозил в роддом беременную женщину. Сама она не пострадала.