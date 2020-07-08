СБУ заявила, что задержала "куратора ДНР"

СБУ заявила, что задержала в Киеве гражданина Украины, который является "куратором ДНР" от российского ГРУ. Кто это, не сообщается, но он будто бы "принимал активное участие в создании разведывательного управления ДНР".

Задержанный якобы "руководил агентурной сетью" и курировал совершение диверсий. СБУ имеет записи телефонных разговоров, доказывающих контроль ФСБ и ГРУ над ДНР. Ему инкриминируется создание террористической группы или террористической организации.

Обращает на себя внимание факт преследования по политическим мотивам, поскольку даже ни один украинский суд не признавал ДНР и ЛНР "террористическими организациями". И даже Рада времен правления Порошенко отклонила это признание. Подавляющее большинство депутатов тогда высказались против этого постановления, видимо, понимая его несуразность.

Интересно, что накануне сообщалось, что в Москве в октябре прошлого года был арестован украинский бывший футболист Василий Василенко в рамках расследования дела о шпионаже. И ФСБ доказал его причастность к шпионажу. Не исключено, что СБУ ради отвлечения внимания и решила произвести "задержание куратора ДНР".