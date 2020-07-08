Суд отменил штраф главврачу больницы в Екатеринбурге, назначенный после скандала с вдовой ветерана

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по административному делу главного врача центральной городской клинической больницы №24 Екатеринбурга Алексея Малинкина.

Напомним, в мае этого года постановлением Чкаловского районного суда врач был оштрафован на 100 тысяч рублей. По мнению суда первой инстанции, им не были приняты меры по госпитализации больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, которые представляли опасность для окружающих. Речь идет о нашумевшей истории с вдовой ветерана Великой Отечественной войны, которую увезли из больницы и оставили у подъезда ее дома.

Малинкин был признан виновным по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и оштрафован. С таким решением доктор не согласился и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, выслушав все доводы, облсуд отменил постановление райсуда о назначении штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного нарушения. Это решение уже вступило в законную силу.

Напомним, также из-за скандала с вдовой ветерана главврач ЦГКБ №24 получил выговор.