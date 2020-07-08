В Челябинской области одна из партий получила отказ в заверении списка кандидатов в депутаты ЗСО

Челябинский облизбирком отказал партии "Российский общенародный союз" в заверении регионального списка кандидатов в депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Партия последней представила документы на выдвижение списка кандидатов на выборы депутатов ЗСО. Однако получила отказал в заверении списка в связи с отсутствием необходимых документов для заверения списка кандидатов.

Напомним, в Челябинской области 13 политических партий подали списки для участия в выборах в заксобрание региона. Теперь их осталось 12.