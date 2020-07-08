13 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Прорыв трубы с горячей водой на ул. Красноармейской в Екатеринбурге (2020) | Фото: vk.com/incekb

"Ущерб 100%, мебель испорчена". Пострадавший от фонтана горячей воды магазин в Екатеринбурге оценивает урон

Екатеринбургская теплосетевая компания объяснила причину прорыва горячей воды на Комсомольской, 41 в центре уральской столицы. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, повреждение тепловых сетей с выходом воды на поверхность стало результатом плановых опрессовок.

"Повреждения в результате опрессовок – это не аварии, а процесс, выявляющий слабые места теплотрасс. Цель испытаний – своевременно отремонтировать выявленные дефекты, чтобы исключить их проявления в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение", - рассказали в пресс-службе.

Второй этап гидравлический испытаний завершится в ночь с 8 на 9 июля. Во время круглосуточного мониторинга дежурят оперативные выездные бригады. В компании также обратили внимание, что перед опрессовкой вода в трубах расхолаживается и при прорыве составляет не более 40 градусов, что кипятком не является.

Помимо локализации места повреждения, откачки воды и устранения последствий, ЕТК берет на себя ответственность по компенсации причиненного ущерба имуществу. Его возместит страховая компания.

Больше всего досталось салону итальянских интерьеров Molteni & C, в чью сторону и был направлен фонтан. Директор салона Евгений оценивает ущерб в 100%.

"На данный момент сотрудники ЕТК составляют акт первоначального осмотра. После этого будет приглашена независимая экспертиза, а параллельно с ней и человек из страховой компании", - рассказал Накануне.RU Евгений.

По его словам, есть вероятность, что салон продолжит работать в штатном режиме, несмотря на то, что импортная мебель испорчена. По всей видимости, весь товар придется менять с компенсацией через страховую компанию. О том, какой ущерб понес Molteni & C говорить еще рано, как и о возможных скидках на подпорченную мебель.

Как отметили в самой ЕТК, прорыв трубопровода в ходе опрессовок не редкость, потому у компании на этот счет имеется отработанная тактика действий не только с ремонтными, но и страховыми службами. Помимо владельцев помещений, в компанию могут обратиться и обычные жители, чье имущество пострадало.

Напомним, фонтан горячей воды ночью перебил стекла в окнах дома на Комсомольской с первого по третий этаж.

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"Ущерб 100%, мебель испорчена". Пострадавший от фонтана горячей воды магазин в Екатеринбурге оценивает урон

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Теги: ЕТК, ущерб, опрессовка, прорыв горячей воды, Екатеринбург, салон мебели



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Ранее 08.07.2020 10:08 Мск Фонтан кипятка вышиб стекла в доме с дорогими магазинами в центре Екатеринбурга

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