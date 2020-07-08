Некоторые депутаты и сенаторы выступили против нормы в новом КоАП о наказании за "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей

Депутат Государственной Думы Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников написали министру юстиции Константину Чуйченко письмо с предложениями внести в новую редакцию КоАП важные изменения в защиту семьи.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в новой редакции появилась норма о наказании за "ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", которая вызвала протесты общественников.

На сайте, где проходило официальное обсуждение проекта, против проекта проголосовали почти 25 тыс. человек (зарегистрированных пользователей). Это намного больше, чем было голосов против скандального закона о "семейно-бытовом насилии", когда на сайте Совета Федерации против высказались более 5,5 тыс. человек. Понравился проект КоАП лишь 57 пользователям. Также сотни человек позвонили в Минюст и высказали свое отрицательное отношение к этой норме КоАП, сообщает известный общественный деятель в сфере защиты интересов семьи Павел Парфентьев.

Земцов отметил в "Инстаграм", что в главе 9 проекта нового КоАП, в названии которой говорится о правонарушениях, посягающих на семью, вообще не содержится норм, обеспечивающих надежную правовую защиту семьи, семейных ценностей и прав родителей, но есть "расплывчатая формулировка о "ненадлежащем исполнении" родительских обязанностей, из-за которой российские родители многие годы массово подвергались безосновательным и произвольным преследованиям со стороны Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав". И необходимо исключить упоминание о "ненадлежащем исполнении", исключив возможность произвольного преследования родителей.

По мнению Земцова, нужно также ввести в проект новую статью, устанавливающую административное наказание за нарушение законных прав родителей несовершеннолетних детей со стороны должностных лиц и иных граждан. Кроме того, нужно ввести и статью, защищающую конституционно охраняемую ценность семьи от посягательств в форме пропаганды, направленной против семьи и семейных ценностей. Эти предложения были направлены министру юстиции, отметил он.

Изменения поддержала член Совета Федерации Маргарита Павлова. Она написала в Facebook, что с необоснованным преследованием родителей на основе нормы действующего кодекса о "ненадлежащем исполнении" родительских обязанностей ей приходилось сталкиваться еще в должности уполномоченного по правам человека и ребенка в Челябинской области.

"Даже когда в итоге семьи не наказывают, людям приходится унизительно оправдываться за свои совершенно законные решения – отказ от прививки, выбор формы обучения, диеты для ребенка или даже поход в частную поликлинику. На практике поводом для вызова семьи на КДН может послужить даже небольшой бытовой беспорядок!" - подчеркнула сенатор.

Она добавила, что семьи не должны жить в постоянном страхе. Антисемейные казусы нечасто, но случаются, и это связано с отсутствием в законодательстве специальной нормы об ответственности должностных лиц за свои действия, считает Павлова.

Также она выступила против принудительных прививок, поддержав более 100 тыс. соответствующих подписей. И в рамках общественного обсуждения тоже направила письмо в Минюст с теми же предложениями, что и депутаты Госдумы.

Парфентьев отмечает, что именно "из-за "резиновой" нормы в нынешнем КоАП РФ [о "ненадлежащем" исполнении родительских обязанностей] почти ежедневно страдают семьи и родители по всей России".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за протестов общественности Минюст рассматривает вопрос об исключении из проекта КоАП статьи о принудительных прививках.