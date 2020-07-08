"Норникель" не согласен с оценкой ущерба от аварии в Норильске

"Норильский никель" оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизтоплива под Норильском.

При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, компенсировать причиненный вред окружающей среде и полностью восстановить экосистему района аварии.

Письмо об этом направлено в Росприроднадзор, сообщает пресс-служба "Норникеля".

Ранее в ведомстве сообщили, что сумма ущерба водным объектам из-за загрязнения – 147 млрд руб., почвам –738,6 млн руб. Служба направила "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("НТЭК", входит в группу "Норникель") требования о добровольном возмещении ущерба.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера.

Как сообщалось, следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино в результате аварии на ТЭЦ. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. При этом "Норникель" отрицает информацию. Как следует из презентации компании для инвесторов, боны установлены на реке Амбарная, которые сдержали попадание топлива вниз по течению в озеро.