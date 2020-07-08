13 Октября 2020
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: Накануне.RU

Отчуждение территорий РФ предложили приравнять к экстремизму

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников разработал законопроект, который призван закрепить в законодательстве новые положения Конституции РФ по защите территориальной целостности.

Поправки вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности", сообщает пресс-служба ГД.

Законопроектом предлагается дополнить закон положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории.

Всего разработано три проекта с изменениями в УК, УПК и КоАП.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от шести до десяти лет. За публичные призывы к таким действиям может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

Административные штрафы за призыв к нарушению территориальной целостности страны могут составить до 300 тыс. рублей. Повышенные штрафные санкции грозят при использовании СМИ и интернета.

После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Госдуму.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ России и невозможностью отторжения территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. "Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря. Это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - заявил президент в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Также Путин отмечал, что право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок.

По его словам, норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - отметил глава государства

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Отчуждение территорий РФ предложили приравнять к экстремизму

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Теги: отчуждение территорий, экстремизм, территориальная целостность



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