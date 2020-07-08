Количество многодетных семей в Свердловской области увеличилось еще на 10%

За год количество многодетных семей в Свердловской области увеличилось. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"В Свердловской области сохраняется тенденция увеличения количества многодетных семей: в среднем число многодетных семей ежегодно увеличивается на 10%.

На сегодняшний день в области проживает 61,6 тысячи многодетных семей, в них воспитывается более 204 тысяч детей", - рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Для поощрения матерей за рождение пяти и более детей областным законом учреждены знаки отличия "Материнская доблесть" I, II и III степени. С начала 2020 года награду получили 292 матерей (награду I степени – 2 человека, II степени – 8 человек, III степени – 282 человека). Всего с момента реализации закона награждены 5146 матерей.

Также на Среднем Урале реализуются все федеральные и региональные меры поддержки многодетных семей. Например, региональным законодательством установлена ежемесячная денежная выплата многодетной семье, имеющей доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 июня 2020 года составляет более 11 тысяч рублей.

Свердловские семьи также могут получить как федеральный, так и региональный материнский (семейный) капитал. В 2020 году областной маткапитал составляет 141 тысячи рублей, а при рождении женщиной одновременно трех и более детей – почти 212 тысяч рублей. Получить его семьи могут на третьего и последующих детей.

Многодетным семьям также предусмотрено ежемесячное пособие на детей, пособие на проезд, компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей.

Кроме этого, есть социальная выплата на строительство или покупку жилья, первоочередное предоставление мест в дошкольные образовательные организации, компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации и другие меры поддержки.