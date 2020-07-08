Турецкая атака по ливийской базе Аль-Джуфра стала "ответом" на удар по Аль-Ватые

7 июля Турция совершила авиаудар по ливийской базе Аль-Джуфра. В Twitter сообщили о десятках убитых и раненых, массовом уничтожении техники.

Источники сообщили, что атака на военную базу – это акт возмездия турецких властей за атаку по авиабазе Аль-Ватыя, где погибло более сотни подконтрольных триполитанским властям боевиков и турецких военных. Глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер якобы был тяжело ранен. Также недавно силы так называемого Правительства национального согласия Ливии обстреляли позиции Ливийской национальной армии в районе Сукана.

Стоит напомнить, что в Турции во время пресс-конференции депутат «Хорошей партии» Айдын Аднан Сезгин заявил, что из-за авиаудара по Аль-Ватые пострадали системы ПВО, была уничтожена инфраструктура, а также погибло около 50 человек. При этом не подтвердились более ранние заявления Ливийской национальной армии (ЛНА), что атака по туркам совершалась их авиацией.

В связи с этим вполне можно предположить, что атака по авиабазе – это собственная провокация Анкары, чтобы оправдать полномасштабное наступление на Сирт и Аль-Джуфру, совершенная при помощи американского союзника AFRICOM. Также нельзя исключить междоусобицу ливийских бандформирований, получивших турецкое вооружение.

Кроме того, по Аль-Ватые могли ударить силы других государств. Например, ОАЭ, используя египетский аэродром, или Франция со своих баз в Мали или Алжире, так как оба этих государства предоставляют Парижу воздушное пространство и сотрудничают в сфере безопасности.