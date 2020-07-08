Турецкая атака по ливийской базе Аль-Джуфра стала "ответом" на удар по Аль-Ватые

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Турецкая атака по ливийской базе Аль-Джуфра стала "ответом" на удар по Аль-Ватые

7 июля Турция совершила авиаудар по ливийской базе Аль-Джуфра. В Twitter сообщили о десятках убитых и раненых, массовом уничтожении техники.

скрин, twitter.com, сирия, лп(2020)|Фото: скрин, twitter.com

Источники сообщили, что атака на военную базу – это акт возмездия турецких властей за атаку по авиабазе Аль-Ватыя, где погибло более сотни подконтрольных триполитанским властям боевиков и турецких военных. Глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер якобы был тяжело ранен. Также недавно силы так называемого Правительства национального согласия Ливии обстреляли позиции Ливийской национальной армии в районе Сукана.

скрин, twitter.com, сирия, лп(2020)|Фото: скрин, twitter.com

Стоит напомнить, что в Турции во время пресс-конференции депутат «Хорошей партии» Айдын Аднан Сезгин заявил, что из-за авиаудара по Аль-Ватые пострадали системы ПВО, была уничтожена инфраструктура, а также погибло около 50 человек. При этом не подтвердились более ранние заявления Ливийской национальной армии (ЛНА), что атака по туркам совершалась их авиацией.

В связи с этим вполне можно предположить, что атака по авиабазе – это собственная провокация Анкары, чтобы оправдать полномасштабное наступление на Сирт и Аль-Джуфру, совершенная при помощи американского союзника AFRICOM. Также нельзя исключить междоусобицу ливийских бандформирований, получивших турецкое вооружение.

Кроме того, по Аль-Ватые могли ударить силы других государств. Например, ОАЭ, используя египетский аэродром, или Франция со своих баз в Мали или Алжире, так как оба этих государства предоставляют Парижу воздушное пространство и сотрудничают в сфере безопасности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Турецкая атака по ливийской базе Аль-Джуфра стала "ответом" на удар по Аль-Ватые

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: турция, авиаудар, ливийская база Аль-Джуфра, ливия, лна, пнс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети