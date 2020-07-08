Опубликованы данные о финансах кандидатов в губернаторы Прикамья: у коммунистов всего 10 тысяч рублей

Избирком Пермского края обнародовал данные о финансировании избирательных кампаний пяти из восьми кандидатов в губернаторы, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на спецсчета кандидатов поступило 9 млн 272 тыс. 300 руб. Больше всего средств у врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина - на его спецсчете 8,5 млн руб. Из них 8 млн руб. пожертвовал Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества. Деньги пойдут на создание и распространение агитационных печатных материалов, а также на финансовое обеспечение сбора подписей.

Меньше всего средств у коммунистов. Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отчиталась о 10 800 руб., поступивших в фонд. В фонде бизнесмена Александра Репина, избирающегося от "Справедливой России" - 50 тыс. руб. Пенсионер, бывший директор "Пемос-Хенкель" Евгений Козлов получил 200 тыс. руб. Деньги пойдут на финансовое обеспечение сбора подписей. Депутат заксобрания, либерал-демократ Олег Постников имеет на счету 511 тыс. 500 руб. - на "иные расходы по избирательной кампании".

Сведений о финансовых поступлениях на счета других кандидатов в губернаторы пока нет. Согласно информации избиркома, они обновляются каждые две недели.