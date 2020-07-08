Вопрос о сокращении рабочей недели на НТЗМК может снова встать уже в августе

На Нижнетагильском заводе металлоконструкций (НТЗМК) удалось сохранить нормальную продолжительность рабочей недели, однако об окончательной победе трудового коллектива говорить рано.

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По сведениям источника Накануне.RU, знакомого с ситуацией, дело в том, что часть заказов с четвёртого квартала была просто передвинута на более ранние сроки. Директор предприятия Виталий Парфенов, по данным самих рабочих, сообщил, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов пообещал лоббировать интересы НТЗМК, чтобы завод получил дополнительные заказы, в том числе в проектах, финансируемых бюджетом.

Однако источник Накануне.RU утверждает, что директор выдал желаемое за действительное, а в полпредстве этим высказываниям сильно удивились. Руководству НТЗМК придётся в срочном порядке искать новые заказы или уже в начале августа вновь официально предупредить коллектив о введении сокращённой рабочей недели, либо о вынужденных отпусках с октября.