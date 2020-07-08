В Югре третий день подряд умирает по три носителя коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 75 (до 3 тыс. 713), в Югре – на 268 (до 11 тыс. 141), на Ямале – на 202 (до 7 тыс. 143). В Югре больше всего новых заболевших – в Нижневартовском районе (44), Сургуте (38), Ханты-Мансийске (36). Количество умерших выросло на три (до 78). На Ямале в числе лидеров – Губкинский (60), Надым (22), Тарко-Сале (21).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 562 пациентов.