В Прикамье коэффициент распространения коронавируса перевалил за единицу, а количество заболевших - за 4,1 тысячи

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 86 (до 4 тыс. 155). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 6 июля – 0,96).

"Сегодня среди новых инфицированных у 50% зараженных (43 человека) контакт не установлен. Эти данные показывают, что даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты", - сказал замглавы краевого минздрава Евгений Камкин.

Отметим, суточный прирост по стране – 6 тыс. 562 инфицированных.