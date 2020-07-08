13 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

В России на сегодняшний день выявлено 700 792 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки заразились 6 562 человека. Больше всего заболевших в Москве - 621, Санкт-Петербурге - 295, ХМАО - 268, Свердловской области - 263, Иркутской области – 240.

Скончались 173 человека. За весь период в России от коронавируса умерли 10 667 человек.

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 - 8 631 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 472 511 человек.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на стабильный и почти линейный рост числа заражений коронавирусом, опустилась уже на четвертое место в мире - ее обогнала Индия. В конце мая Россию, напомним, обогнала Бразилия.

В ближайшее время Россия уже не опустится на пятое место по общему числу заражений, так как в следующих за Россией странах нет быстрого распространения вируса и они отстают по общему числу заражений почти на 400 тыс. случаев.

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Количество заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч человек

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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