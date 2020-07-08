13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область на четвертом месте в стране по приросту заболеваемости за сутки

На Среднем Урале лабораторно подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Регион на четвертом месте по стране по числу новых заболевших, после Москвы, Санкт-Петербурга и Югры.

120 новых заболевших приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 14 тыс. 792 случая заболевания COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, 135 из 166 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 58 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 806 пациентов оценивается как средняя степень тяжести. На данный момент они находятся в местных медицинских учреждениях под наблюдением специалистов.

Число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось до 141 (+3 случая) В связи с выздоровлением за последние сутки выписано 282 человека. Всего уральские врачи вылечили 9 тыс. 8 пациентов.

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Свердловская область на четвертом месте в стране по приросту заболеваемости за сутки

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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