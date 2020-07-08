Китай выступил против трёхсторонних переговоров о ядерном разоружении

Китай не собирается участвовать в трёхсторонних переговорах о ядреном разоружении с США и Россией. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин пойдёт на такой шаг лишь том в случае, если Соединённые Штаты сократят свой ядерный арсенал до размеров китайского.

"Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос... Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день", - цитирует китайского дипломата РИА "Новости".

Вашингтон настаивает на подключении Пекина к переговорам по разоружению, тогда как Россия настроена на продление действующего двустороннего договора СНВ-3.

В КНР в настоящее время считают единственным многосторонним органом по переговорам в области разоружения в международном сообществе Конференцию по разоружению в Женеве. КНР официально участвовала в Конференции по разоружению в феврале 1980 года и послала постоянного посла по вопросам разоружения в Женеву в 1983 году.

Как передаёт издание "Хуаньцю", нынешний постоянный посол Ли Сун назвал усилия США по проведению трёхсторонних переговоров попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и избавиться от действующих ограничений.

"Они хотят использовать Китай в качестве предлога для того, чтобы не быть ограниченным двусторонним договором между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями и не участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, чтобы избавиться от ограничений, наложенных существующим договором на Соединенные Штаты", - отметил посол.