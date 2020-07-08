Фонтан кипятка вышиб стекла в доме с дорогими магазинами в центре Екатеринбурга

В центре уральской столицы вблизи жилого дома прорвало трубопровод с горячей водой. Видео с инцидента выложил подписчик "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте.

Авария произошла в ночь с 7 на 8 июля на ул. Красноармейская. По словам очевидца, звук прорыва трубы был похож на выгрузку щебня. На видео можно заметить, что первое время кипящий фонтан доходил до второго этажа. После напор уменьшился, однако направился в сторону салона итальянских интерьеров Molteni & C, расположенного на первом этаже. Также можно наблюдать и машину, стоящую буквально в нескольких десятках сантиметров от прорыва.

Как утверждают очевидцы, напор фонтана выбил стекла в окнах вплоть до третьего этажа. На стенах дома от кипятка остались выщербленные следы. Витрины Molteni & C выбиты полностью, тротуар размыло. Территория происшествия была оцеплена.

На момент публикации комментарий от ЕТК получить не удалось. Известно, что в городе проходят опрессовки. Сегодняшней ночью, согласно информации, размещенной на сайте компании, планировались гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.