Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене

По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Этого не исключил адвокат Иван Павлов.

При этом в эфире "Эха Москвы" он заявил, что дело касается не деятельности Сафронова в рамках "Роскосмоса", а той деятельности, когда он работал журналистом.

Также адвокат уверен, что следствие будет проводить обыски у всего окружения Сафронова и на его рабочем месте в госкорпорации.

В Кремле, между тем, отрицают, что планировалась встреча Владимира Путина с Рогозиным. Ранее СМИ сообщали, что таковая встреча была отменена после задержания по подозрению в госизмене помощника главы Роскосмоса.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. В Роскосмосе он начал работать в мае, занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях.

В корпорации ранее заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду, а за время работы Сафронов не имел доступа к гостайне. В то же время в Кремле сообщили, что дело не связано с журналистской деятельностью.

Напомним, материалы дела засекретила ФСБ, подозревающая Сафронова в работе на одну из стран НАТО.