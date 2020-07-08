СКР установил причины гибели газосварщика на уральском заводе

По факту ЧП на территории Волчанского механического завода возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняет Следственный комитет.

Напомним, все случилось утром 3 июля во время ремонтных работ по замене трубы холодного водоснабжения завода. Вырезка старой трубы велась в яме на глубине около 4 метров, в этот момент произошло обрушение пласта земли на находившегося в вырытом котловане газосварщика. В результате мужчина погиб на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что сход земли на рабочего произошел из-за того, что стенки траншеи не были надлежащим образом укреплены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи СКР занимаются выяснением всех обстоятельств.