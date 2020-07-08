По факту пожара в Ильменском заповеднике возбуждено уголовное дело

В Миассе возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц по факту пожара на территории Ильменского заповедника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, пожар на территории Ильменского заповедника произошел 7 мая. Место было недоступно даже для пожарной автоцистерны, что осложняло тушение возгорания. Площадь возгорания составляла 235 га. Справиться с пожаром удалось 10 мая. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил не менее 16 млн руб.

Проверка показала, что распространение пожара стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению режима охраны природопользования и предотвращению пожаров на территории Ильменского заповедника.

Должностные лица Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН не выполнили мероприятия, связанные с предупреждением и распространением лесных пожаров. Это и стало основной причиной быстрого распространения огня на большую площадь особо охраняемой территории.