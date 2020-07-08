В Екатеринбурге посадили директора, жестоко избившего сотрудника из-за пропажи денег

Суд в Екатеринбурге вынес приговор руководителю местной организации. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сотрудника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды директор ООО "Энергоцентр-ЕК" стал самостоятельно выяснять причины пропажи у него денег. 20 марта этого года он вместе со знакомым пригласил своего работника, состоящего в должности заведующего складом, для беседы в цокольный этаж предприятия. После этого руководитель приказал подчиненным отключить камеры видеонаблюдения внутри помещения и выйти, чтобы не мешать его "разговору" с сотрудником.

Как показало расследование, после этого директор с приятелем начали жестоко избивать заведующего. Было установлено, что каждый из них нанес не менее 20 ударов.

Избиение продолжалось несколько часов. В дальнейшем экспертиза установила, что пострадавший получил разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость, а также перелом 9-10 ребер и многочисленные кровоподтеки на теле. Это было расценено как причинение тяжкого вреда здоровью.

Орджоникидзевский районный суд вынес свой приговор: директору назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Стоит отметить, что в декабре прошлого года был осужден его подельник: ему дали три года "строгача".

Напомним, недавно в Екатеринбурге огласили приговор коммерсанту, пытавшему свою сотрудницу в подсобке. Бизнесмен подозревал женщину в растрате.