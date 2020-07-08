Строительство межвузовского городка в Перми могут профинансировать федералы

Строительство межвузовского кампуса в Камской долине - одного из самых дорогих проектов в Перми, может быть на 40% профинансировано за счет федерального бюджета, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Оставшаяся часть средств будет распределена таким образом: 20% - деньги частного инвестора и еще 40% - заемные средства, ориентировочно госкорпорации ВЭБ.

От края требуется только предоставить инфраструктуру: земельный участок, сети. Окончательная стоимость строительства пока формируется.

По информации издания, этот вопрос обсуждался на встрече врио губернатора Дмитрия Махонина с министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым.

С инициативой строительства кампуса в 2018 году выступил инвестор из Бангладеш Сайед Камруззаман. Под реализацию проекта запланированы 14 га в Камской долине. Здесь будут жилые помещения, общественные здания и места для занятий спортом. Проект рассчитан на 6 тыс. студентов ПГНИУ, ПНИПУ и медуниверситета. Общая площадь зданий составит 137 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд руб.