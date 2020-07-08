Спрос на спиртосодержащие настойки вырос в российских аптеках

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки - боярышника, пустырника и т.п.

За первое полугодие в денежном эквиваленте продажи выросли почти на 40%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование DSM Group. При этом годом ранее спрос на категорию сокращался.

Издание отмечает, что участники рынка предупреждали о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в регионах во время карантина.

Эксперты также связывают рост потребления настоек с дефицитом антисептиков на фоне пандемии.

Напомним, на фоне эпидемии коронавируса в некоторых регионах страны были ограничены часы продажи алкогольной продукции или вовсе ограничена продажа этого товара.

В 2017 году Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на розничную торговлю "спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" крепостью выше 28 градусов, в том числе печально известного "Боярышника".

В конце 2016 года в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением 76 человек суррогатным "Боярышником".