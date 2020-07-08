13 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2004) |

На Ямале супругам будут платить за совместно прожитые годы

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил об учреждении новой региональной выплаты в День семьи, любви и верности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Выплата коснется тех семей, которые отпраздновали юбилей свадьбы с начала 2020 года. При этом сумма выплаты будет соответствовать количеству совместно прожитых лет. Чтобы получить этот подарок к юбилею свадьбы необходимо, чтобы хотя бы один из супругов постоянно проживал в округе и имел 15-летний стаж работы на Ямале.

Заявление на получение выплаты можно подавать начиная с сегодняшнего дня в департамент социальной защиты населения округа.

День семьи, любви и верности - 8 июля. В этот день РПЦ отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.

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На Ямале супругам будут платить за совместно прожитые годы

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Теги: региональная выплата, день семьи любви и верности, юбилей свадьбы, Дмитрий Артюхов



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