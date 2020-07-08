13 Октября 2020
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Политика В России
День России 2014 в Москве (2015) | Фото: 2do2go.ru

Путину предложили перенести День России на 1 июля

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину.

Общественница выступила за идею объявить 1 июля государственным праздником и выходным днем. Волынец считает, что нынешняя дата у большинства россиян вызывает ассоциации с распадом Советского Союза, пишет RT.

Напомним, 1 июля в России состоялся заключительный день всенародного голосования по Конституции. Итоговая явка по стране на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%, за поправки высказались 77,92%, против – 21,27%.

День России отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990.

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Путину предложили перенести День России на 1 июля

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Теги: владимир путин, день россии, ирина волынец



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