Путину предложили перенести День России на 1 июля

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину.

Общественница выступила за идею объявить 1 июля государственным праздником и выходным днем. Волынец считает, что нынешняя дата у большинства россиян вызывает ассоциации с распадом Советского Союза, пишет RT.

Напомним, 1 июля в России состоялся заключительный день всенародного голосования по Конституции. Итоговая явка по стране на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%, за поправки высказались 77,92%, против – 21,27%.

День России отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990.