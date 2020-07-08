На Южном Урале за сутки коронавирусом заразились 139 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 139 случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 8 тыс. 682 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 109 человек. За сутки были выписаны из больниц 141 человек, всего в регионе выздоровели 5 тыс. 358 пациентов.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. У женщины 73 лет был цирроз печени и портальная гипертензия, у 81-летней женщины - острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, у мужчины 68 лет была хроническая обструктивная болезнь лёгких и атеросклеротическая болезнь сердца, а у мужчины 67 лет - хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.